El Gran Jurado de Nebraska acusa a Jimena Araya alias "Rosita" de apoyar el robo de cajeros en EEUU

La fiscal Federal del estado de Nebraska, presentó dos acusaciones contra 54 personas por el despliegue de un malware y robar millones de dólares de cajeros automáticos en Estados Unidos, un delito comúnmente conocido como "jackpotting de cajeros automáticos".

La acusación formal emitida el 9 de diciembre de 2025, incluye a la venezolana Jimena Romina Araya Navarro, alias "Rosita", por presuntamente apoyar a una organización criminal, en robos de cajeros ubicados en Nebraska.

El reporte del FBI, publicado en su página web, señala que Jimena Araya "ha sido fotografiada públicamente en fiestas y eventos sociales junto al Nino Guerrero".

La acusación señala el robo de millones de dólares en EEUU

La acusación indica que, la organización criminal "ha utilizado el jackpotting para robar millones de dólares en Estados Unidos y luego transferir los ingresos entre sus miembros y asociados para ocultar el dinero obtenido ilegalmente".

Cabe destacar que, "Rosita" fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, por supuestamente ayudar a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero", a escapar de la prisión en 2012.

El gran jurado de Nebraska, "acusa a 32 personas y alega 56 cargos, incluyendo uno de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer robo a un banco y fraude informático, 18 cargos de fraude bancario, 18 cargos de robo a banco y 18 cargos de daños a ordenadores".

Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de prisión que oscila entre 20 y 335 años.

Hasta el momento de redactar esta nota, Jimena Araya no se ha pronunciado al respecto y reportan que sus redes sociales fueron borradas.

