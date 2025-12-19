¿Puedo pagar el IRS por cuotas?: a partir de enero puedes seguir este procedimiento

Suscríbete a nuestros canales

Para informar al IRS que no puedes pagar el total de tus impuestos y necesitas un plan de cuotas, el momento ideal es al momento de presentar tu declaración de impuestos que comenzará en enero 2026.

Los contribuyentes que no pueden pagar la totalidad de sus impuestos cuentan con dos alternativas principales de planes de pago simple:

La primera es el plan a corto plazo , destinado a quienes pueden saldar su deuda en 180 días o menos ; esta opción no tiene cargos administrativos iniciales si se solicita en línea.

Es importante destacar que, aunque el plan ofrece flexibilidad, el IRS continúa acumulando intereses y multas sobre el saldo no pagado hasta que la deuda sea cero.

El costo por establecer estos planes varía: es de $22 si se activa el débito directo automático y puede llegar a $69 si se opta por otros métodos de pago mensual

Requisitos y gestión digital de la deuda

Para acceder a estos beneficios, el IRS exige que el solicitante haya presentado todas sus declaraciones de impuestos requeridas.

La gestión se realiza preferiblemente a través del portal oficial IRS.gov, donde los usuarios deben crear una cuenta en línea con identificación fotográfica.

Una vez dentro, la herramienta de "Solicitud en línea para un Plan de Pagos" permite no solo pedir el acuerdo, sino también modificar la fecha de vencimiento mensual o cambiar la cuenta bancaria vinculada para el retiro automático.

"La forma más conveniente y menos costosa de pagar es establecer pagos mensuales automáticos desde su cuenta bancaria; este proceso de débito directo ofrece un cargo reducido para establecer su plan", afirmó una fuente oficial del organismo.

Para saldos que superen los $25,000, el IRS generalmente requiere que los pagos se realicen mediante débito directo para garantizar el cumplimiento del acuerdo y evitar el incumplimiento que podría generar nuevos recargos.

La disponibilidad del sistema del IRS es la siguiente:

Lunes a viernes: 6 a.m. a 12:30 a.m. (horario del Este)

6 a.m. a 12:30 a.m. (horario del Este) Sábado: 6 a.m. a 9 p.m. (horario del Este)

6 a.m. a 9 p.m. (horario del Este) Domingo: 6 p.m. a la medianoche (horario del Este)

