Pagos y transferencias a través de la app veMonedero: estos son los pasos a seguir

A través de la aplicación móvil veMonedero se pueden realizar diversos tipos de transacciones, desde aceptar pagos a transferencias con el dinero disponible en su usuario del Sistema Patria.
Para ello, debe seguir una serie de pasos y podrá disponer de su dinero directamente desde la app veMonedero del Sistema Patria.
Pagos y transferencias en veMonedero
Siga estos pasos y podrá realizar este tipo de transacciones con su teléfono celular:
- Instalar la aplicación veMonedero desde a Play Store
- Ingresar su usuario y contraseña
- Ingresar el código de verificación recibido en su celular
- Crear un PIN de 4 dígitos y confirmarlo
- Seleccionar el ícono de billetera para ver su saldo disponible
- El tercer ícono ubicado en la parte inferior de la pantalla corresponde a Opciones de transferencia
- Seleccione sy tipo de transferencia y siga los pasos que indica el sistema
Cabe destacar que a través de esta aplicación puede recibir los pagos de otros usuarios, aceptar los bonos del Sistema Patria ya que está aplicación está activa los 365 días del año.
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube