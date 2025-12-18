Pagos y transferencias a través de la app veMonedero: estos son los pasos a seguir

Suscríbete a nuestros canales

A través de la aplicación móvil veMonedero se pueden realizar diversos tipos de transacciones, desde aceptar pagos a transferencias con el dinero disponible en su usuario del Sistema Patria.

Para ello, debe seguir una serie de pasos y podrá disponer de su dinero directamente desde la app veMonedero del Sistema Patria.

Pagos y transferencias en veMonedero

Siga estos pasos y podrá realizar este tipo de transacciones con su teléfono celular:

Instalar la aplicación veMonedero desde a Play Store

Ingresar su usuario y contraseña

Ingresar el código de verificación recibido en su celular

Crear un PIN de 4 dígitos y confirmarlo

Seleccionar el ícono de billetera para ver su saldo disponible

El tercer ícono ubicado en la parte inferior de la pantalla corresponde a Opciones de transferencia

Seleccione sy tipo de transferencia y siga los pasos que indica el sistema

Cabe destacar que a través de esta aplicación puede recibir los pagos de otros usuarios, aceptar los bonos del Sistema Patria ya que está aplicación está activa los 365 días del año.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube