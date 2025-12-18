Bomberos reportan incendio de tienda Mango Bajito: detalles del incidente

Suscríbete a nuestros canales

Un incendio estructural afectó las instalaciones de la tienda Mango Bajito, situada en la Avenida Paseo Cabriales, en Valencia, Carabobo, durante la jornada de este jueves.

El incidente fue controlado por los equipos de emergencia, por lo que se pudieron evitar daños mayores en las zonas aledañas a la zona comercial.

Se conoció además que el incidente requirió la movilización inmediata de los Bomberos de Valencia, quienes ejecutaron las maniobras de extinción de manera conjunta con otras agencias del estado.

Asimismo, la labor técnica se centró en el confinamiento de las llamas para impedir que el fuego se extendiera hacia otras estructuras cercanas, señaló el cuerpo de Bomberos de Valencia en su cuenta de Instagram.

Protección Civil y la Policía de Carabobo resguardaron el perímetro

El despliegue operativo contó además con el respaldo de funcionarios de Protección Civil Valencia y efectivos de la Policía de Carabobo, quienes se encargaron del resguardo del perímetro.

Respecto a las causas que originaron el evento, los organismos competentes informaron que el caso ha pasado a fase técnica. Según el Cuerpo de Bomberos, las autoridades se mantienen en labores de investigación.

Hasta el momento, no se conoce por parte de las autoridades el balance de daños materiales o la existencia de personas lesionadas.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube