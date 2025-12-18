Operativos Cicpc: dos hermanos detenidos tras fingir "hackeos" para estafar con dólares

Suscríbete a nuestros canales

Dos hermanos fueron capturados en Acarigua, estado Portuguesa, por funcionarios de la Delegación Municipal del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tras ser señalados como los responsables de una red de estafas mediante la venta ficticia de divisas.

Los detenidos, identificados como Danny Anacaris (19) y Dilan Eduardo Utriola Rodríguez (18), utilizaban la plataforma WhatsApp para captar a sus víctimas y apropiarse de su patrimonio económico.

Dos hermanos detenidos tras fingir "hackeos" para estafar con dólares

El director del Cicpc, Douglas Rico, precisó a través de sus redes sociales que los antisociales publicaban ofertas de venta de dólares a través de estados o mensajes directos en WhatsApp.

Una vez que los contactos realizaban las transferencias en bolívares, las víctimas solicitaban la entrega de las divisas.

Por lo que los hermanos evadían la entrega del dinero manifestando falsamente que sus cuentas habían sido hackeadas, buscando eludir su responsabilidad legal.

Pesquisas de la Policía Científica determinaron mediante análisis informáticos que nunca ocurrió un hackeo en las cuentas de los involucrados.

El procedimiento de captura se llevó a cabo en la avenida 34 de la parroquia Acarigua, municipio Páez.

Como evidencia principal, se colectó un teléfono Samsung Galaxy A11, el cual era utilizado para coordinar las estafas.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público del estado Portuguesa.

