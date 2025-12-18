¿Cómo mantenerse alerta en diciembre?: Consejos para evitar ser víctimas de robo en la época navideña

Suscríbete a nuestros canales

En diciembre hay ciertos factores que pueden aumentar el número de robos en las calles, no solo en el país sino a nivel mundial, debido al flujo de efectivo y las aglomeraciones en zonas comerciales.

Por ello, la prevención y el cambio de ciertos hábitos son las herramientas más efectivas para no formar parte de las estadísticas delictivas.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sugiere algunas medidas para que la ciudadanía se mantenga alerta y no caiga en ninguna trampa.

¿Cómo protegerse de los robos en la calle?

Uno de los factores fundamentales es mantener la conciencia sobre el entorno inmediato. Los delincuentes suelen seleccionar a personas que lucen distraídas, especialmente aquellas que caminan utilizando el teléfono móvil o escuchando música con auriculares.

De tal manera, es importante evitar las distracciones tecnológicas al transitar por zonas concurridas y no cargar objetos de valor que llaman la atención como joyas o elementos vistosos a sitios de alto riesgo.

En diciembre, los sectores con más flujo de personas en Caracas suelen ser Sabana Grande, La Hoyada, Catia, El Cementerio y los centros comerciales, ya que las personas salen por sus compras navideñas.

Asimismo, se debe adoptar un lenguaje corporal seguro,observando los costados para detectar posibles seguidores.

En cuanto al manejo de los recursos económicos, lo prudente es no contar dinero en plena vía pública o mostrar grandes sumas de divisas o billetes nacionales al realizar pagos en efectivos.

El Cicpc sugiere priorizar el uso de canales electrónicos, como el pago móvil o las tarjetas de débito, ya que reducen la vulnerabilidad física de cargar efectivo y ofrecen un respaldo digital de las operaciones.

En caso de ser estrictamente necesario el uso de billetes, lo ideal es llevar pequeñas cantidades en bolsillos de fácil acceso y resguardar el grueso del dinero en lugares menos visibles y seguros.

También hacen énfasis en cuidar lo que se deja en vehículos, por ejemplo, no dejar paquetes o bolsas de compras a la vista dentro de los autos y verificar doblemente el cierre de puertas y ventanas antes de retirarse.

¿En cuáles situaciones se debe estar alerta?

Al estar de compras en la calle recomiendan llevar los bolsos, morrales o carteras hacia la parte delantera del cuerpo, asegurándose de que los cierres estén siempre a la vista y protegidos por los brazos.

Cuando se camina por las aceras, es una medida inteligente desplazarse en sentido contrario al tráfico vehicular y posicionar los objetos de valor hacia el lado interno de la acera, minimizando así el riesgo de sufrir arrebatones por parte de sujetos en motocicletas.

Ante cualquier situación irregular o sospecha de estafa en compras digitales, el Cicpc instan a acudir a la sede más cercana para realizar la denuncia.

