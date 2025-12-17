Leyes que entran en vigor en Nueva Jersey para 2026: estás son las reglas a seguir sobre transporte, beneficios y más

Suscríbete a nuestros canales

Anualmente en Estados Unidos (EEUU) las diferentes entidades federales dan inicio a un nuevo año con una serie de leyes que entran en vigor desde el día uno, conoce cuáles son las que se ejecutarán en Nueva Jersey desde el 1ro de enero de 2026.

Los residentes deben estar al tanto de cuáles son las leyes que entrarán en vigor para evitar cometer infracciones, entender el alcance de sus beneficios o incluso la elegibilidad, y también para entender las implicaciones que puedan afectar su día a día, trámites, procesos, entre otros.

Salario e impuestos y beneficios fiscales

- Salario mínimo: el cambio más directo para la mayoría de los residentes es el ajuste anual del salario mínimo, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mayoría de los empleados: de $15.49 a $15.92

Pequeñas empresas (<6 empl.) y estacionales: de $14.53 a $15.23< li>

Trabajadores agrícolas: de $13.40 a $14.20

Personal de atención directa (Long-term care): de $18.49 a $18.92

Trabajadores con propinas (sueldo base): de $5.62 a $6.05

En el caso de los trabajadores con propinas, si el sueldo base más las propinas no alcanzan los $15.92, el empleador debe cubrir la diferencia.

- Cambio en impuestos y beneficios fiscales: el presupuesto estatal para el año fiscal 2026 introduce cambios para incentivar la inversión y penalizar ciertos consumos:

En principio, encontramos el “Aumento en ‘Impuestos al Pecado’”:

Cigarrillos: el impuesto por paquete sube de $2.70 a $3.00.

Vapeo: el impuesto al líquido de nicotina sube de $0.10 a $0.30 por mililitro.

- Exención para pequeñas empresas (QSBS): entra en vigor la exención de impuestos estatales sobre las ganancias de capital por la venta de acciones de "Pequeñas Empresas Cualificadas", alineando la ley estatal con la federal (Sección 1202).

- Alivio de impuestos a la propiedad: se mantienen y refuerzan programas como ANCHOR y Stay NJ, diseñados para reducir a la mitad los impuestos a la propiedad para personas mayores elegibles hacia 2026.

Por ejemplo, los residentes de 65 años o más con ingresos menores a $500,000 podrán recibir un reembolso de hasta el 50% de sus impuestos a la propiedad, con un tope de $6,500. Aunque las solicitudes se procesan en 2025, los beneficios y pagos comenzarán a verse reflejados en enero de 2026.

- Para veteranos: con la reorganización del Departamento de Asuntos de Veteranos, donde se establece una nueva estructura enfocada exclusivamente en agilizar el acceso a vivienda, salud mental y beneficios estatales para quienes sirvieron en las fuerzas armadas.

Vialidad y transporte, peajes

Resulta que moverse por el estado puede resultar un poco más costoso debido a aumentos automáticos y ajustes de infraestructura:

- NJ Turnpike y Garden State Parkway: se espera un incremento anual del 3% en las tarifas de peaje para financiar el plan de capital de transporte del estado.

- Puentes del Río Delaware: entran en vigor nuevos ajustes tarifarios para los cruces entre NJ y Pennsylvania. Los vehículos con remolques verán aumentos específicos (aprox. $4 con E-ZPass).

- Impuesto a la gasolina: se anticipa un ajuste técnico basado en la ley de ingresos del Fondo de Fideicomiso de Transporte, que suele revisarse al inicio del año fiscal/calendario.

El impuesto subirá 4.22 centavos por galón, fijando la tasa en 49.1 centavos para la gasolina y 56.1 centavos para el diésel. Este ajuste es parte de un plan de 5 años para financiar el Fondo de Fideicomiso de Transporte del estado.

Medio ambiente y salud

- Regulaciones REAL (Resilient Environments and Landscapes): El Departamento de Protección Ambiental (NJDEP) comenzará a aplicar normas más estrictas para la construcción en zonas inundables, exigiendo elevaciones de hasta 4 pies por encima de los niveles de inundación base de FEMA para adaptarse al cambio climático.

- Prohibición de espumas contra incendios (PFAS): A partir de enero de 2026, queda prohibida la fabricación y venta de espumas contra incendios Clase B que contengan químicos "permanentes" (PFAS) añadidos intencionalmente.

