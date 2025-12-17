¿Cuánto tarda el IRS en pagar? Claves para saber si tu reembolso viene en camino

Suscríbete a nuestros canales

El reembolso de impuestos es una de las esperas más comunes tras presentar la declaración anual en Estados Unidos.

Cada temporada fiscal, millones de contribuyentes buscan confirmar si el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ya procesó su expediente, si el dinero fue aprobado o si existe algún retraso.

El seguimiento del reembolso permite anticipar depósitos, detectar errores y actuar a tiempo si surge algún inconveniente.

Quienes presentaron su declaración de forma electrónica pueden revisar el estado del reembolso 24 horas después del envío.

En cambio, los contribuyentes que optaron por formularios en papel deben esperar al menos cuatro semanas desde el envío postal antes de consultar el estatus.

Esta diferencia responde al tiempo adicional que requiere el procesamiento manual.

Cómo verificar el reembolso de impuestos federales

El IRS ofrece varias vías oficiales para rastrear el reembolso. La más utilizada es la herramienta en línea “¿Dónde está mi reembolso?”, disponible en el portal institucional del organismo.

También existe la aplicación móvil IRS2Go, que permite acceder a la misma información desde el teléfono. Ambos sistemas se actualizan cada 24 horas y muestran las etapas del proceso: recepción de la declaración, aprobación del reembolso y envío del pago.

Otra alternativa es la consulta telefónica. El IRS atiende en el 1-800-829-1040 (opción 2 para español) y en el 1-800-829-4059 para personas con dificultades auditivas.

El sistema automatizado permite obtener información sin esperar a un agente, una ventaja durante los periodos de alta demanda.

Para realizar la consulta, el contribuyente debe tener a mano tres datos clave: número de Seguro Social o ITIN, estado civil declarado y monto exacto del reembolso solicitado.

Plazos y reembolsos estatales

En condiciones normales, el IRS emite el reembolso federal dentro de 21 días si la declaración se presentó electrónicamente. Cuando se usan formularios en papel, el plazo puede extenderse a 42 días o más.

Si el tiempo supera esas estimaciones, el sistema suele indicar el motivo del retraso o ajustes en la cantidad final.

Para los reembolsos estatales, cada estado maneja sus propios tiempos y plataformas. La recomendación oficial es contactar directamente a la agencia tributaria estatal, seleccionar el estado correspondiente y utilizar los canales de atención en español disponibles. Esto permite conocer el avance del pago y resolver dudas específicas según la jurisdicción.

