Walmart: el artículo básico de invierno que ahora cuesta menos de $15

Con la llegada del frío, Walmart en Estados Unidos ha lanzado una promoción especial en sudaderas, permitiendo a los clientes adquirir prendas cálidas y cómodas por menos de 15 dólares.

Dicha campaña busca facilitar la compra de ropa esencial para enfrentar las bajas temperaturas sin afectar el presupuesto familiar, así lo anuncia el sitio web El Mañana.

Sudadera con capucha Athletic Works

Una de las principales ofertas es la sudadera con capucha Athletic Works, disponible por solo 14 dólares, cuando normalmente su precio ronda los 17-20 dólares.

Su diseño holgado y tejido suave la hace perfecta para el uso diario. Además, se puede combinar fácilmente con leggings, joggers o jeans según el estilo deseado. Disponible en:

Colores: negro, azul, verde, gris claro, malva, ciruela y crema

Tallas: XS a XXXL

Bolsillo tipo canguro amplio y funcional

Puños y dobladillo acanalados para mayor ajuste

Foto: Sudadera con capucha Athletic Works Walmart

Sudadera polar Time and Tru

Para quienes prefieren prendas más ligeras, Walmart ofrece la sudadera polar con media cremallera Time and Tru por solo 10 dólares. Esta prenda es ideal para capas adicionales durante días frescos o para actividades al aire libre.

Colores: Lemon Chambray, Aqua Cloud, Blooming Blue, Black Soot, Oatmeal Heather, Wine Punch y Warm Coffee

Tallas: XS a XXXL

Composición: 60 % algodón y 40 % poliéster

Diseño transpirable y cómodo

Foto: Sudadera polarTime and Tru Walmart

Ambas sudaderas incluyen envío gratuito y devoluciones sin costo durante 90 días, lo que convierte a Walmart en una opción confiable y conveniente para quienes buscan prendas de calidad a precios accesibles. Esta política facilita la compra online y brinda seguridad al cliente.

