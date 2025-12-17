Hay variedad de combos en dulces navideños: conoce las opciones de panetón y torta negra y precios

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de la tradición gastronómica navideña, al venezolano le gusta consumir torta negra, panetón y turrones, en todas sus variedades; que se consiguen en panaderías y mercados.

En la Panadería Diez 20, ubicada en El Paraíso, el panetón de chocolate o de frutas cuesta $ 18,10, la torta negra elaborada en la panadería vale $ 19; la torta de miel de marca comercial por $ 20,50.

Los panetones marca Bauli, los Limoncini y Amaretti cuestan $ 31,37 respectivamente.

La panadería ofrece ocho combos de estos productos navideños.

El combo N° 4 incluye pan de jamón, un panetón, una rosca, una torta negra y un refresco de un litro; por $ 72,39. Otro combo consta de pan de jamón, un panetón y un refresco de dos litros por $ 42,23.

La panadería trabaja con Cashea, la compra mínima es de $ 15; por lo que los clientes pueden llevar sus productos y pagan en dos cuotas, sin importar su nivel en la App.

“Se mantiene la tradición a pesar de los costos del panetón, torta. La gente compra más las torticas navideñas y luego los panetón”, dijo.

El socio de panadería Arte Pan Deli ubicada en El Paraíso, Juan Pita, indicó que el negocio vende panetón hecho en el local, de chocolate por $ 6,5, de frutas confitadas por $ 6; de 500 gramos (gr); la torta negra de 890 gr por $ 10; y la torta grande de 1 kg por $ 15, la rosca de Reyes de 650 gr por $ 8,5.

La panadería también vende panetón de marca Crustissimo de chocolate, de 400 gr por $ 9,50; de frutas, por $ 8,80.

Foto: José Félix Lara

Panaderías venden panetón en combos

“Tengo un combo de un panetón, un pan de jamón grande y un refresco de 1,5 Lt; por $ 20. Lo que más compra la gente es torta negra”, precisó.

El encargado de la panadería Piu Dolce, Gilberto Do Santos, indicó que la panadería elabora panetón y torta negra. El panetón tradicional o de frutas cuesta $ 6,76; y los de chocolate, Oreo, Dubai, Nutella; de 500 gr valen $ 8,22 cada uno; la torta negra de 900 gr cuesta $ 8,90.

“Este año hay un nuevo sabor de panetón, el Dubai, de pistacho con chocolate. También tenemos panetón Bauli clásico por $ 10, de profiteroles en 850 gr por $ 32,50, Capuchino o Limoncino por $ 16,25.

El negocio también vende turrón de alicante (duro) La Viuda por $ 13,10. “La gente compra de todo, los panetón se venden mucho, y las tortas y turrones porque tienen fiestas y los compartir”, dijo.

Automercados y mercados venden panetón y tortas negras

El encargado del puesto 53 en el Mercado de Quinta Crespo, Jairo Toro, señaló que el panetón Crustissimo de chocolate, de 400 gr, cuesta $ 7; y de frutilla por $ 6,5, la torta negra de 600 gr por $ 12.

“Turrón no hay porque en años anteriores no se vendía por el precio, la gente prefiere panetón o torta negra que tienen precios más razonables”, dijo.

El automercado Plaza’s de Vista Alegre, elabora sus propios panetón. El panetón Plaza’s de chocolate o el tradicional, de 500 gr, cuestan $ 8,36 cada uno.

El ponqué de Vino Bimbo, de 200 gr cuesta $ 6,89; el panetone Bimbo de frutas y pasas, de 450 gr vale $ 7,69; el panetón Artesano Bimbo Cocoavellana de 450 gr por $ 10,90, panetón Crustissimo de frutas por $ 19,36; y el turrón de Maní y Miel de 90 gr por $ 3,99.

El Plaza’s vende un combo de panetón Secretos de la Abuela, de frutas y pasas, con un paquetico de café La Pastora de 90 gr, por $ 9,45.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube