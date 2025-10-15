Al estilo venezolano: esto es lo que cuesta hacer torta negra navideña en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La torta negra forma parte de la tradición navideña venezolana. Cargada de frutas y especias, es un símbolo de la temporada que los caraqueños, pese a cualquier situación, siempre buscan tenerla en su mesa.

Con base a una receta de torta negra tomada como referencia, se consultó en comercios de comestibles el costo de los ingredientes para saber cuánto puede gastar el caraqueño para hacerla en Navidad.

El postre tiene sus raíces en Reino Unido, en el fruitcake y el Christmas pudding británico, ricos en frutos secos y especias que llegaron a Venezuela en el siglo XIX. Los inmigrantes adaptaron estos pasteles a los ingredientes y costumbres locales.

La torta negra venezolana incorpora sabores tropicales como la maceración de frutas en ron o brandy; con una textura más húmeda y sabor más intenso.

Ingredientes del macerado de la torta negra

Para el macerado se requiere frutas confitadas, ciruelas pasas, pasas, avellanas, nueces peladas, almendras, dátiles sin semilla. Vino y ron a partes iguales en un vaso.

En el mercado de San Martín 100 gramos (gr) de fruta confitada cuestan $ 1, cerezas por $ 2,86; ciruelas pasas por $ 1,74; higos por $ 2, 04; pasas por $ 1,33; dátiles por $ 2; 100 gr de cada ingrediente respectivamente; 100 gr de almendras por $3, igualmente de nueces y avellanas.

En el automercado Hiper Líder 390 gr de ciruelas pasa cuestan $ 5,23; un empleado, que reservó su identidad, indicó que a partir del 20 de octubre llegarán las frutas confitadas y otros frutos.

Foto: Zulay Camacaro

En el supermercado Gama, 335 gr de ciruelas pasas cuestan $5,95; 170 gr de nueces por $ 6,80; 370 gr de pasas por $ 4,64; y 180 gr de avellanas por $ 2,52. Una cajera indicó que “la semana que viene llegará la fruta confitada”.

El vino Sagrada Familia cuesta $ 8 y el ron BQTO por $ 3.

Para hacer el macerado se pican los frutos, se colocan en un frasco con los licores, y se guarda en un lugar fresco por un mes.

Elaboración de la torta negra

Los ingredientes para la torta incluyen mantequilla, azúcar, harina de trigo todo uso, polvo para hornear, vainilla, leche, huevos, chocolate en barra, canela y nuez moscada en polvo; y el macerado.

Se mezclan el azúcar y la mantequilla, se añaden los huevos, luego la harina, la leche. La barra de chocolate se derrite a baño de María y se incorpora a la mezcla. Se agregan la vainilla, canela, nuez moscada y polvo de hornear; y el macerado.

Foto: Zulay Camacaro

La mezcla se vierte en una tortera engrasada y enharinada. Se hornea a 180° C por 45 minutos. Cuando esté lista se desmolda y se decora.

En el mercado de San Martín el medio cartón de huevos cuesta $ 3; la vainilla por $ 1; 100 gr de polvo de hornear por $1; bicarbonato por $1; canela en polvo 100 gr por $ 1, nuez moscada $ 1; una tableta de chocolate por $ 2.

En el Hiper Líder, 210 gr de canela molida cuestan $ 5,23; azúcar por $ 1,85; margarina Mavesa por $ 3,17; harina de trigo Dulce Mar por $ 1,42; medio cartón de huevos por $ 3,30; bicarbonato por $ 5; polvo de hornear Olimpia por $ 3,28; vainilla Olimpia por $ 3,82, Chocolate Savoy oscuro por $ 6,18.

En el supermercado Gama la harina de trigo Mary cuesta $ 1,33; margarina Mavesa por $ 3,09, canela en polvo por $ 615; nuez moscada por $ 4,09; azúcar Montalbán por $ 1,79; huevos por $ 2,69; vainilla McCormick por $ 3,85; polvo de hornear$ 6,65.

En promedio, hacer la torta negra puede costar entre $ 24,11 y $ 64 según el lugar donde se hagan las compras, marcas y cantidades. Se puede omitir ingredientes al macerado.

