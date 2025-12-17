Los adultos también sufren: Consejos para sobrellevar el miedo a los fuegos artificiales

Suscríbete a nuestros canales

El temor a los fuegos artificiales, a menudo catalogado dentro de la pirofobia (miedo al fuego) o, más específicamente, fonofobia (miedo a los ruidos fuertes e inesperados), es una condición real que afecta a un significativo número de adultos.

Esta fobia puede desencadenar síntomas que van desde una ansiedad intensa y persistente hasta ataques de pánico completos, caracterizados por taquicardia, sudoración, temblores y la necesidad urgente de huir o esconderse.

Usualmente, diciembre es un mes donde se usa mucho la pirotecnia para simbolizar el festejo de Navidad y Año Nuevo, sobre todo a las 12 de la medianoche. No obstante, hay quienes sufren esta aversión y para ellos representa una fuente de estrés emocional severo, limitando su participación en estos momentos.

¿Cómo controlar el miedo a los fuegos artificiales?

El psicólogo Sebastian Carreño explicó a 2001 que la naturaleza del miedo reside principalmente en el factor sorpresa y el volumen de las explosiones.

A diferencia de los ruidos predecibles, los fuegos artificiales son impredecibles en su tiempo y sonoridad, lo que impide que el cerebro se prepare o se adapte al estímulo.

"Esta falta de control percibida sobre el entorno es un potente disparador de la ansiedad. En muchos casos, el miedo puede rastrearse hasta una experiencia traumática previa relacionada con el ruido o el fuego, aunque también puede ser un miedo condicionado o parte de un trastorno de ansiedad generalizada", compartió.

Para afrontar la ansiedad inmediata durante un espectáculo de fuegos artificiales o una celebración ruidosa, existen estrategias prácticas de manejo.

Una táctica clave es la anticipación y el aislamiento. Esto implica identificar y preparar un "espacio seguro", preferiblemente una habitación bien aislada acústicamente.

El uso de tecnología, como auriculares con cancelación de ruido combinados con música relajante o ruido blanco, es una barrera física muy efectiva para mitigar el impacto del sonido.

"Para quienes sufren por las explosiones de los fuegos artificiales lo mejor es aislarse y no intentar participar en estos eventos, ya que el cuerpo va a reaccionar negativamente", expresó.

Indicó que se puede redirigir los recursos mentales lejos de la "espera temerosa" de la próxima detonación. Paralelamente, la aplicación de técnicas de respiración controlada, como el método 4-7-8, puede regular el sistema nervioso autónomo, reduciendo la frecuencia cardíaca y la intensidad de la respuesta de lucha o huida.

El especialista alerta sobre la automedicación, a menos que sea prescrita y que se trate de una persona con un trastorno o un diagnostico evaluado por profesionales.

En situaciones donde la fobia a los fuegos artificiales es incapacitante o está acompañada de ansiedad generalizada severa, la intervención de un psiquiatra puede ser necesaria.

Asimismo, se puede consultar a un médico especializado en la audición para descartar una posible hiperacusia o cualquier problema que vuelve a la persona sensible ante un sonido fuerte, que puede empeorar con el tiempo.

