Los refriados de diciembre: Así puede cuidarse de la gripe en temporada navideña

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña coincide con el pico de circulación de virus respiratorios gracias a las bajas temperaturas y el aglomeramiento en muchos espacios cerrados.

Tanto el frio como las lluvias intensifican los refriados, lo que explica el aumento de personas enfermas en Caracas en este mes, como los que causan la gripe.

A principios de mes el ingeniero hidrometeorológico, Valdemar Andrade, dijo en entrevista a Shirley Varnagy que en Caracas la temperatura podía bajar a 19 y 16 grados, un cambio notable ya que en la capital el clima suele estar entre 22°C y 26°C.

Por ello, el gremio de salud indica que para esta época muchas personas son diagnosticadas con gripe (influenza), el COVID-19 y el virus sincicial respiratorio (VSR).

¿Por qué hay tantos casos de gripe en diciembre?

El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) advierte en nota de prensa que, en el contexto actual, los ciudadanos enfrentan la posible circulación simultánea de al menos tres virus respiratorios principales: la influenza (incluyendo el H1N1), el COVID-19 y el VRS.

Estos patógenos no solo pueden contagiarse de forma sucesiva, sino también al mismo tiempo.

La doctora Rosa Khalil, internista e infectóloga del GMSP, explicó que una coinfección ocurre cuando el cuerpo combate más de un virus a la vez.

"Puedes dar positivo tanto en la prueba de la influenza como en la de la COVID-19, o un niño podría tener VRS e influenza. En casos excepcionales, las personas incluso contraen los tres virus", advirtió la especialista

Aunque cada virus puede causar una enfermedad severa por sí mismo, contraerlos conjuntamente puede desencadenar síntomas más graves, prolongar la recuperación y aumentar significativamente el riesgo de complicaciones, afectando seriamente los sistemas respiratorio y cardiovascular.

¿Cómo cuidarse de los virus respiratorios?

Ante la sospecha de virus o coinfección, la intensificación de los síntomas o cualquier signo de alarma, es crucial buscar ayuda médica de inmediato.

Es por eso que la inmunización sigue siendo la estrategia fundamental para prevenir las formas graves de las enfermedades respiratorias agudas.

Asegurar una alta cobertura de vacunación en grupos de alto riesgo es prioritario, tal como recomienda la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Es importante mantener el lavado frecuente de manos y evitar tocarse la cara, además de estar en ambientes bien ventilados y no exponerse a las temperaturas extremas, como se puso en practica en la pandemia por COVID-19.

Es vital cubrirse correctamente al toser o estornudar, y considerar el uso de mascarillas si se presentan síntomas.

Así que, en caso de ser diagnosticado con uno de los tantos virus, las personas con fiebre y síntomas respiratorios deben abstenerse de asistir a lugares de trabajo, estudio o espacios públicos concurridos. En caso de salir a la calle por urgencias, recomiendan el uso de mascarillas.

De tal manera, la mejor forma de prevención es cortar la cadena de transmisión.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube