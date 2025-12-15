Pareja de cóndor en Mérida logra primera postura de huevo: estos son los resultados de la pruebas de fertilidad

Suscríbete a nuestros canales

El equipo del Centro de Conservación Mundo Safari, en Mérida, informó el sábado que la pareja de cóndor que habita en su espacio tuvo su primera postura de un huevo.

A través de las redes, Mundo Safari difundió la noticia en compañía del reconocido abogado, montañista y guía de turismo de Mérida, Inti Yosu.

Primera postura de cóndores en Mérida

De acuerdo con la información suministrada, la pareja de aves logró llevar a cabo su primera postura de un huevo, el cual están empollando.

Asimismo, resalta que al huevo le realizaron pruebas científicas para evaluar su fertilidad y solo queda esperar a que pronto salga una pequeña cría de cóndor del mismo.

En Mundo Safari, el veterinario Adrián Carrero lidera un programa de reintroducción y conservación del cóndor andino, especie en peligro de extinción.

Con el fin de lograr este objetivo, trajeron 2 ejemplares de Europa, una pareja, “ya que en Venezuela tenemos un grupo de cóndores andinos entre los cuales hay un parentesco. La idea es conformar al menos 5 parejas reproductivas”.

De estas parejas, una logró su primera postura recientemente el cual están empollando con la esperanza de lograr su reproducción.

Nombrar a madrina de la cría de cóndor

En este sentido, Carrero informó que nombraron a la ministra de Turismo, Leticia Gomez, como la madrina del futuro crío de cóndor.

Se espera que tras 20 años de haber nacido el último ave cóndor en Mérida, pronto nazca la cría que empolla la pareja de aves que habita en Mundo Safari.

