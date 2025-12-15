Inameh: conoce el pronóstico del clima para esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este domingo el pronóstico del tiempo para la semana del 15 al 21 de diciembre en el país.

A través de sus redes, el Inameh reveló que se esperan lluvias leves en gran parte del territorio nacional y los días en los que tendrá efecto el paso del polvo sahariano por nuestras costas.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, para la semana del 15 al 21 de diciembre "se esperan acumulados pluviométricos leves" en gran parte del país.

Asimismo, señala que estas lluvias "podrían superar los 50mm en zonas de la Fachada Atlántica y costas al este de Sucre, Miranda, Yaracuy y Falcón".

Esto se debe a la humedad que dejarán los vientos Alisios del noreste hacias las costas venezolanas.

Polvo del Sahara en Venezuela

El efecto de de estos concentrados pronosticados por el Inameh se verá "atenuado" los días lunes y martes, 15 y 16 respectivamente, por el paso de "concentraciones leves de polvo sahariano en las costas de nuestro país".

Agrega que los alisios "también mantendrán más elevado el oleaje, rondando los 1,5 y 1,5 metros de altura".

Adicionalmente, asegura que la Vaguada Monzónica, "con incidencia sobre los Andes y occidente" provocará un estimado de 40 a 120mm.

Mientras que al sur del país, se pronostican "máximos estimados 60mm, motivado a efectos convectivos locales".

Foto: Inameh

