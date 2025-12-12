¿Dónde comprar en Caracas ropa usada?: Aquí tienes lugares, precios y calidad de las prendas

Suscríbete a nuestros canales

Optar por comprar ropa de segunda mano puede ser una una elección inteligente desde el punto de vista económico para algunos, además que representa un modelo de consumo más sostenible y consciente por tratarse de reciclaje.

En Caracas hay tanto tiendas como bazares (o ventas de garaje) donde el foco principal es la venta de ropa de segunda mano, ya sea por emprendedores o causas sociales.

¿Dónde comprar ropa de segunda mano?

El Hallazgo es un bazar, dedicado para encontrar artículos variados y especiales. Cada jornada es en un lugar y con temática diferente.

Este fin de semana, el sábado 13 de diciembre, la cita es en Altamira, específicamente en la plaza Las Morochas (diagonal a la Clínica El Ávila).

La temática será navideña y estará activo de 1 de la tarde a 9 de la noche.

Por otro lado, El Garaje del Sol, también es una popular venta masiva que se realiza típicamente los domingos en Prados del Este, en el Centro Deportivo ASOPRAES, conocido como las canchas de tenis.

Para aquellos que prefieren una compra más curada y con horarios regulares, las tiendas físicas son la mejor opción. V

Vintage VAAUW, ubicado en Altamira, se destaca por su enfoque en la alta calidad y la moda vintage con una selección de piezas únicas y, a menudo, de marcas internacionales. Se encuentran en la Quinta VAAUW, en la avenida Luis Roche.

En su cuenta de Instagram especifican que su horario de atención es de jueves y sábado de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Es importante mencionar que los ingresos son destinados para costear la educación de niños de bajos recursos en el país.

Por otro lado, Garage Europeo, situado en el Centro Comercial Galerías Ávila en La Candelaria, es la tienda más grande de ropa de segunda mano europea en la ciudad, ofreciendo prendas seleccionadas y, por el mes de diciembre, tienen un descuento de 30 %.

Otra opción es Ropa Usada Moderna, en Chacaito, con un catálogo extenso que incluye calzado y ropa para damas, caballeros y niños.

¿Qué tener en cuenta para comprar ropa de segunda mano?

Para asegurarse de que la búsqueda sea exitosa se debe revisar las prendas a fondo, prestando especial atención a los cierres, botones y la integridad de las costuras, ya que un pequeño defecto puede ser la diferencia entre el precio.

En segundo lugar, es vital conocer las medidas, ya que las tallas de la ropa usada varían enormemente, así que confiar solo en la etiqueta puede llevar a errores.

