¿Cómo ayudar a un animal necesitado?: aquí puedes donar alimentos para perros y gatos

Suscríbete a nuestros canales

La situación de los animales rescatados y en condición de calle exige una red de apoyo constante, siendo la donación de alimentos la forma más directa y esencial de ayuda.

En Caracas, la labor de rescate recae principalmente sobre fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que operan con recursos limitados y dependen de los voluntarios para mantener a los peludos en buenas condiciones.

Estas organizaciones son el destino principal para cualquier donación de perrarina, gatarina o comida en si que pueda ser consumida por los animales.

¿Dónde se puede donar comida para los animales?

Existen varias organizaciones clave que gestionan la alimentación de cientos de animales. Entre las más reconocidas se encuentran la Red de Apoyo Canino (RAC), que, aunque no posee un refugio físico, opera a través de hogares temporales y pensiones, lo que la obliga a tener una logística constante para la recolección de donaciones.

Para hacer llegar los donativos se debe asistir a una de sus jornadas; en diciembre harán en Pérez Bonalde el 12, en Propatria el 20 y el 21 en Caricuao.

De igual manera, fundaciones como el Refugio El Valle sí mantienen espacios físicos o albergues donde la demanda de comida es diaria y masiva.

Para ayudar, se puede llevar insumos a cualquiera de los centros de acopio ubicados en las sucursales de Tiendas Maxipet en Colinas de Bello Monte, Santa Mónica, La Trinidad y Los Palos Grandes.

Por otro lado, Voluntarios por los Animales tendrá este domingo un jornada de donativos en Asochuao a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

El evento busca recolectar insumos esenciales para perros y gatos rescatados, solicitando principalmente latas de comida húmeda, gatarina y perrarina. También aceptan donaciones de arroz, toallas, carne, pollo, atún, productos de limpieza y artículos de cama usados en buen estado.

Por su parte, la fundación Patitas Guau reciben donaciones de proteína (un kilo), bolsitas de comida o aportes económicos. La organización pide que, en esta temporada navideña, se considere regalarles un "kilito de comida o una latica" a estos animales indefensos.

Para contacto se puede escribir a los mensajes directos en su cuenta de Instagram @patitasguau.

Otra opción para donar es La Manana Pérez, una organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales en Caracas.

Para coordinar cualquier tipo de donativo, los interesados deben enviar un DM a su perfil o contactarlos a través de su WhatsApp 0412 4268752.

Más allá de los refugios directos, el apoyo logístico para las donaciones se extiende a establecimientos comerciales. Muchas tiendas de mascotas, agropecuarias y clínicas veterinarias en distintos puntos de la Gran Caracas suelen funcionar como centros de acopio permanentes o temporales.

Se recomienda contactar a la organización escogida antes de movilizarse para confirmar la logística y asegurarse de que el alimento sea el adecuado para el grupo de animales que están asistiendo.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube