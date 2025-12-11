¡Atención! pasajeros reubicados de Laser Airlines deben mostrar tres comprobantes clave en el aeropuerto

Suscríbete a nuestros canales

Laser Airlines ha emitido un comunicado dirigido a los pasajeros afectados y reubicados en la ruta Madrid-Caracas-Madrid que ahora deben viajar a través de la conexión por Cartagena (o viceversa).

La aerolínea ha especificado tres documentos clave que los viajeros deben presentar obligatoriamente en el aeropuerto.

Los pasajeros deben presentar los siguientes documentos, ya sea en formato digital o físico, al momento de presentarse en el aeropuerto:

Nuevo Boleto de Reprogramación: El billete que refleje la reprogramación original de su viaje. Boleto de Conexión: El billete que muestre la nueva alternativa de viaje y conexión vía Cartagena. Comprobantes de Servicios Adquiridos: Todos los comprobantes de servicios que hayan sido adquiridos previamente (por ejemplo, equipaje adicional, selección de asiento, etc.).

El aviso aplica al grupo de viajeros Madrid-Caracas-Madrid. con fechas de viaje entre el 12 y el 31 de diciembre de 2025.

Canales de atención al cliente

Para más información o para aclarar cualquier duda sobre la documentación o la reubicación, los pasajeros pueden comunicarse por los canales Oficiales de Laser Airlines:

Móvil: +58 412 496 8370

Línea Nacional: 0501 LASER00 (0501 5273700)

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube