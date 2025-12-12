Seguro Social de EEUU impone nueva edad de retiro y anula beneficios: sepa a quiénes afecta

Suscríbete a nuestros canales

La solvencia de la Administración del Seguro Social (SSA) enfrenta desafíos financieros que reactivan el debate sobre aumentar la edad de jubilación para evitar la quiebra de los fondos públicos.

Aunque el sistema actual ofrece tres ventanas de retiro, las propuestas analizadas desde el entorno político de Donald Trump sugieren endurecer los requisitos.

Esto afectaría directamente a quienes nacieron en 1959, pues este grupo ahora debe esperar hasta los 66 años y 10 meses para alcanzar la plenitud de sus derechos según informa El Cronista.

Esta normativa busca proteger las reservas federales, pero obliga a los trabajadores a extender su vida laboral si desean evitar penalizaciones que recortan sus beneficios de forma permanente.

Cifras

Las cifras oficiales para 2025 marcan una brecha abismal en los pagos según el momento del retiro, exigiendo a los ciudadanos acumular primero un mínimo de 40 créditos para calificar.

Quienes deciden esperar hasta los 70 años cobrarán $5 108 mensuales, mientras que aquellos que abandonan la fuerza laboral a los 62 años apenas recibirán $2 831.

Esto implica una pérdida automática del 30 % de sus ingresos potenciales. Es importante que los solicitantes evalúen estas proyecciones antes de firmar.

Esto debido a que la SSA advierte que la elección prematura condena al jubilado a percibir montos significativamente menores por el resto de su vida.

