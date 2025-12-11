Nueva Jersey libera fondos para financiar programa de subsidio de guardería: así puedes aplicar

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey (DHS) reactiva el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil tras una suspensión temporal.

Según detallan, la pausa fue provocada por déficits presupuestarios, abriendo nuevamente la puerta a solicitudes para enero según detalla Telemundo Nueva York. .

El organismo estatal procesará los nuevos ingresos bajo un esquema de estricta jerarquía que prioriza a niños sin hogar, menores con necesidades especiales y familias de ingresos extremadamente bajos.

Detalles

Aunque la disponibilidad de cupos se mantiene limitada, esta iniciativa supone un apoyo importante para los residentes que completen el registro preliminar en diciembre y demuestren cumplir con los requisitos de activos financieros y residencia.

Los beneficiarios aceptados garantizan la cobertura de servicios por un periodo de 12 meses, tiempo en el cual el estado transfiere los fondos directamente a los proveedores autorizados.

Cómo obtener el beneficio

Para acceder a los recursos, los padres o tutores deben certificar una actividad laboral o académica de al menos 30 horas semanales y asegurar que los menores bajo su cuidado posean ciudadanía o estatus migratorio calificado.

Las autoridades advierten que la admisión al programa no es automática y depende de la capacidad financiera actual, por lo que instan a los interesados a verificar su elegibilidad y actuar con rapidez ante la alta demanda prevista.

