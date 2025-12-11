Boca Juniors sueña con Paulo Dybala: la dirigencia Xeneize declara sus intenciones

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente en La Ribera se cargó de ilusión luego de que uno de los dirigentes más cercanos a Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado, hiciera público el deseo de Boca Juniors de fichar a Paulo Dybala. Lo que hasta ahora era un rumor y una tendencia en redes sociales, se convirtió en un objetivo oficial para la directiva.

La dirigencia Xeneize busca replicar el éxito y la jerarquía que trajo consigo el regreso de Leandro Paredes, un campeón del mundo que elevó el rendimiento colectivo del equipo.

La puerta se abre en 2026

El principal factor que alimenta el sueño bostero es la situación contractual de Dybala en Europa: el vínculo de la "Joya" con la Roma llegará a su fin en junio de 2026. Este dato, sumado a la voluntad conocida del jugador de vestir la camiseta del club del que es hincha, ha puesto en marcha las especulaciones. Incluso, se sabe que Paredes intentó tentar a Dybala para adelantar su regreso al fútbol argentino.

Consultado sobre la posibilidad de sumar al delantero campeón del mundo, Marcelo Delgado fue cauteloso, pero abrió la puerta al esfuerzo institucional:

"Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede", lanzó el "Chelo" en diálogo con Radio La Red.

Aunque el dirigente no confirmó charlas concretas, el simple hecho de deslizar el anhelo de sumar a la "Joya" en el futuro convierte el fichaje en una posibilidad que Boca buscará materializar para tener un equipo de alto impacto de cara a la Copa Libertadores 2026.

