¿Cuánto cuesta el envío de tarjetas navideñas en EEUU? Servicios postales aumentan las tarifas

La tradición de enviar tarjetas navideñas cada año se enfrenta a un reto este año: los costos de envío están subiendo, lo que hará que los consumidores tengan que ajustar su presupuesto para sus saludos festivos.

Tanto el precio de los sellos como los posibles aumentos en los servicios de paquetería afectan directamente a quienes quieren seguir con esta bonita costumbre.

El servicio postal aumenta las tarifas de envíos

El principal motivo detrás de este aumento es el incremento en las tarifas postales. En Estados Unidos, el Servicio Postal (USPS) ha decidido subir los precios de los sellos de Primera Clase (First-Class Forever), que son los más utilizados para enviar tarjetas de felicitación.

A partir de julio de 2025, el precio de un sello de Primera Clase para una carta de una onza se elevó a 78 centavos de dólar, lo que representa un aumento del 7,4% en comparación con la tarifa anterior.

Este cambio forma parte de su plan a largo plazo "Delivering for America", que busca lograr la estabilidad financiera, según reporta Infobae.

Además, el costo para enviar postales nacionales también subirá a 61 centavos de dólar.

Este ajuste se suma a la tendencia de aumentos periódicos que el servicio postal ha estado implementando en los últimos años.

Paquetes navideños: un gasto adicional

Aunque las tarjetas planas solo necesitan un sello de Primera Clase, cualquier tarjeta de felicitación que sea demasiado gruesa, pesada o tenga una forma inusual se considera un paquete pequeño, lo que significa que se aplican tarifas más altas.

Para esta temporada alta, USPS también implementó un aumento temporal en las tarifas de envío de paquetes (como Priority Mail y USPS Ground Advantage), que estuvo en vigor desde octubre de 2025 hasta enero de 2026.

Aunque esta medida afecta principalmente el envío de regalos, quienes envían tarjetas muy elaboradas o con decoraciones voluminosas (como moños o artículos insertados) deben tener en cuenta este costo adicional, que puede variar desde unos pocos centavos hasta varios dólares extra, según reportó Univision.

Estrategias de ahorro para un envío navideño más inteligente

Ante esta situación, los consumidores están buscando maneras de ahorrar. Una opción es optar por tarjetas más simples y ligeras que cumplan con los requisitos de peso y tamaño del correo de Primera Clase, así evitan esos recargos por correo no estándar.

Compre sellos con antelación: Asegúrese de comprar la cantidad necesaria de sellos al precio actual antes de que se produzcan aumentos, ya que los sellos Forever seguirán siendo válidos.

Opte por la versión digital: Piense en enviar tarjetas electrónicas o personalizadas a través de plataformas digitales (como Canva o VistaPrint), que pueden ser una alternativa más económica y amigable con el medio ambiente.

A pesar de que los costos están en aumento, los expertos de la industria creen que la tradición de enviar tarjetas seguirá viva, aunque tal vez con menos envíos por persona o una transición hacia opciones digitales más asequibles.

