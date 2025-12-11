Servicio eléctrico: Corpoelec activa jornadas de atención y cobro a domicilio hasta el 13 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Copoelec) desplegó un plan de atención al usuario que se extenderá hasta el sábado 13 de diciembre.

Las Jornadas Integrales de Atención al Usuario se realizarán de forma directa en residencias, edificios y complejos habitacionales de 11 municipios del estado Anzoátegui.

De acuerdo con el reporte oficial en NDP, se busca brindar asistencia personalizada en la actualización de datos y el pago del servicio.

Corpoelec activa jornadas de atención y cobro a domicilio

Las jornadas se realizan en horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Los agentes comerciales atenderán a los usuarios en sus propias residencias para:

Actualizar datos del servicio.

Consultar deudas pendientes.

Cancelar el servicio eléctrico.

Viernes 12 de diciembre

Municipio Simón Bolívar: Residencias Parima, Nueva Barcelona; Boris Mogna y Residencias Maca, Colinas del Neverí.

Municipio Diego Bautista Urbaneja: Residencias Punta Marina.

Municipio Juan Antonio Sotillo: Casas bote B.

Municipio Simón Rodríguez: Urb. Las Palmas.

Municipio San José de Guanipa: Urb. Los Geranios.

Municipio Bruzual: Sector Los Ciruelos.

Municipio Freites: Calle Freites.

Municipio Aragua de Barcelona: Calle Páez.

Municipio Peñalver: Residencias Píritu Mar, sector Puerto Píritu.

Municipio Miranda: Casco central, calle Freites.

Sábado 13 de diciembre

Municipio Simón Bolívar: Tepuy, Nueva Barcelona; Boris Mogna y Jesucristo es el Camino, Urb. Boyacá.

Municipio Diego Bautista Urbaneja: Residencias Morro, Paraíso Village.

Municipio Simón Rodríguez: Urb. Parque Las Colinas.

Municipio San José de Guanipa: Urb. Los Geranios.

Municipio Bruzual: Sector Yai.

Municipio Freites: Av. Bolívar.

Municipio Aragua de Barcelona: Calle Bolívar.

Municipio Peñalver: Conjunto Residencial Flamingo Playa, Boulevard Fernández Padilla, Puerto Píritu.

Municipio Miranda: Calle Piar, frente a cancha Urb. Inavi, Pariaguán.

Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram; Corpoelec Informa en Facebook o visitar la página web corpoelec.gob.ve.

