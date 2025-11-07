¿Cómo solicitar un medidor de 220V?: solo Corpoelec puede autorizarlo

Suscríbete a nuestros canales

La tecnología en casa ha evolucionado significativamente, y con ella, la necesidad de un suministro eléctrico adecuado a los equipos eléctricos del momento.

Hoy en día, el voltaje de 220V se ha vuelto indispensable para el funcionamiento óptimo de muchos aparatos, por lo que se puede hacer una solicitud directa a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

¿Por qué cambiar a un medidor de 220V?

La principal razón es la compatibilidad y la protección de los electrodomésticos, como secadoras de ropa y aires acondicionados, que solo funcionan correctamente con corriente 220V.

Un trabajador de Corpoelec explicó que conectar equipos que requieren 220V en una toma de 110V puede ser perjudicial. Esto puede causar bajones de luz, que el equipo pierda fuerza e incluso se apague, y a la larga, daños en los aparatos.

Aunque edificaciones de vieja data suelen tener instalaciones de 110V, la mayoría de los apartamentos modernos ya están equipados con corriente 220V, lo que impulsa a quienes no la tienen a solicitar el cambio.

¿Cómo es el proceso?

El proceso para solicitar el cambio de voltaje de 110V a 220V debe ser efectuado por un electricista empleado vigente de la empresa, luego de que el usuario cumpla con los requisitos.

Para ello, debe presentar llevar la cuenta contrato del servicio, manifestar por escrito al personal encargado que desea realizar el cambio de 110V a 220V para que se proceda con el cambio de fase.

Es importante contar con documentos de identidad como la cédula laminada vigente.

Una vez realizada la solicitud, el proceso continúa con la inspección técnica por parte de la compañía, de ahí se determina los materiales a usar y el costo del reemplazo, ya que este varía según la edificación.