Reportan fluctuación eléctrica en Caracas y otras zonas del país este 06 de noviembre

En varias parroquias de la capital venezolana se reportó el fuerte bajón cerca de las 4 de la tarde 

Por Jerald Jimenez
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 04:39 pm
Durante la tarde de este jueves se registró una fluctuación del sistema eléctrico en varias zonas de la Gran Caracas, así como de otros estados del país.

A través de las redes sociales, diversos reportaron un fuerte bajón en estados como Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Anzoátegui, entre otros.

En la capital venezolana, a través de la red social X, se reportaron bajones cerca de las 4 de la tarde en parroquias como La Candelaria, Altagracia, Catedral, San Bernardino, El Recreo, entre otras.

En el estado Miranda, Guarenas, Guatire y el municipio El Hatillo son algunas de las zonas en las que existen reportes de bajones, y apagones en algunos casos.

De momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha emitido una información oficial sobre el motivo del bajón.

