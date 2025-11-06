Reportan fluctuación eléctrica en Caracas y otras zonas del país este 06 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este jueves se registró una fluctuación del sistema eléctrico en varias zonas de la Gran Caracas, así como de otros estados del país.

A través de las redes sociales, diversos reportaron un fuerte bajón en estados como Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Anzoátegui, entre otros.

En la capital venezolana, a través de la red social X, se reportaron bajones cerca de las 4 de la tarde en parroquias como La Candelaria, Altagracia, Catedral, San Bernardino, El Recreo, entre otras.

En el estado Miranda, Guarenas, Guatire y el municipio El Hatillo son algunas de las zonas en las que existen reportes de bajones, y apagones en algunos casos.

De momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha emitido una información oficial sobre el motivo del bajón.

