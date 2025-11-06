Sector automotriz sella pacto clave para la industria venezolana: Alex Saab ofrece detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Industrias y Producción Nacional puso en marcha una serie de políticas de encadenamiento productivo que buscan fortalecer el tejido industrial local y reducir las importaciones.

Bajo la dirección del ministro Alex Saab, este enfoque estratégico se materializa en encuentros clave diseñados para articular la demanda de las ensambladoras con la capacidad de la manufactura nacional de partes y piezas.

La firma del acuerdo representa un importante volumen de producción e inversión directamente en el centro de la industria venezolana.

Pacto estratégico en Carabobo

Las instalaciones del Consorcio Ja-Na C.A. (Moto Toro), ubicadas en Guacara, estado Carabobo, sirvieron de escenario para la firma de esta alianza.

La reunión de trabajo, denominada mesa de encadenamiento industrial, concentró a actores públicos y privados con el objetivo de establecer compromisos concretos para la sustitución de componentes importados.

El encuentro estuvo presidido por la viceministra de Desarrollo Productivo Nacional, Laila Tajeldine, junto a Elías Azrak, presidente del Consorcio Ja-Na C.A.

Un papel fundamental recayó en Roberto Riccelli, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Automotriz (APYME), quien representó en la mesa a un conjunto de nueve (9) fabricantes nacionales de partes y piezas automotrices.

Inversión y componentes nacionales

El acuerdo suscrito establece la incorporación de 2.284.000 piezas fabricadas en el país destinadas al ensamblaje de 108.000 motocicletas en territorio venezolano.

La magnitud del compromiso se refleja en la cifra de inversión asociada, la cual supera los 5 millones de dólares dinamizando la economía de las pymes proveedoras y consolidando la base productiva del sector.

Al finalizar la jornada, la viceministra Laila Tajeldine transmitió un mensaje directo del ministro Alex Saab, instando a todas las ensambladoras que operan en el país a replicar este modelo de incorporación de componentes nacionales.

La misiva hizó hincapié en que estas acciones son vitales para el crecimiento sostenido y el desarrollo integral de la industria nacional.

