Mundial 2026: conoce cuál es denominado Grupo de la Muerte tras el sorteo

El sorteo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha revelado combinaciones de alto nivel, con no uno, sino dos grupos que acapararán la atención de los aficionados y que han estremecido las redes sociales.

El concepto, conocido históricamente como el “grupo de la muerte”, designa a los equipos con más equilibrio y calidad de la competición, donde múltiples selecciones de gran calibre se enfrentan en la fase inicial.

¿Cómo surgió este término?

El famoso apodo surgió en el Mundial de Suecia 1958. En aquella edición, el Grupo 4 reunió a Brasil, Austria, Inglaterra y la Unión Soviética.

En aquella ocasión Brasil y la URSS dejaron sin avanzar a la Inglaterra de Bobby Charlton y a Austria. A la postre, significaba el primer título del Mundo para Pelé con apenas 17 años, señaló ESPN Deportes.

Los grupos considerados "de la muerte"

Para la edición del próximo año, las cabezas de serie de estos sectores son dos potencias europeas. Francia lidera el Grupo I, mientras que Inglaterra, con figuras como Jude Bellingham, encabeza el Grupo L. Los enfrentamientos entre estos combinados garantizan partidos de alta competitividad.

GRUPO I

Francia: Actual subcampeona mundial y una de las favoritas a obtener su tercer título. Se clasificó como primera de su Grupo D de manera anticipada.

Senegal: El equipo de Sadio Mané aseguró su cupo tras finalizar líder del Grupo B en las Eliminatorias de la CAF.

Noruega: Consiguió su boleto al terminar en la cima del Grupo I de la UEFA, superando a Italia. Erling Haaland será clave para avanzar.

Ganador del Torneo Clasificatorio 2: El último cupo se definirá entre Irak, Bolivia o Surinam.

GRUPO L

Inglaterra: Los "tres leones" fueron los primeros europeos en sellar su pase al Mundial, buscando su segunda Copa del Mundo.

Croacia: El equipo balcánico, que ostenta un subcampeonato (Rusia 2018) y dos terceros lugares (Francia 1998 y Qatar 2022), se clasificó en la penúltima jornada de la UEFA. Buscan mejorar su tercer puesto de Qatar 2022.

Ghana: Disputarán su quinta Copa del Mundo, tras clasificar como líder del Grupo I en las Eliminatorias de la CAF.

Panamá: Los "canaleros" lograron su segunda participación mundialista, al vencer a El Salvador y ganar el Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF.

