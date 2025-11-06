Migrante denuncia golpiza y maltrato tras ser repatriado desde EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, un total de 166 deportados procedentes de los Estados Unidos (EEUU) arribaron a Venezuela.

En el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria, los órganos de seguridad ciudadana recibieron a 154 hombres y 12 mujeres.

Los viajeros arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el estado La Guaira, refiere una NDP.

Migrante denuncia golpiza y maltrato

Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

En este vuelo, el grupo llegó con fuertes denuncias sobre maltratos durante su detención en territorio estadounidense.

Denuncia de maltrato:

El ciudadano deportado Gregorio Bolívar denunció que en el centro de detención "no existen los derechos humanos" y que los agentes tratan a los migrantes "como si fueran el peor de los criminales".

Bolívar reveló que agentes de seguridad golpearon a un grupo de detenidos por solicitar alimentos, tras llevar tres días sin comer, y que su propio vuelo sufrió una reprogramación debido a las marcas de las agresiones que presentaba en el cuerpo.

Cabe destacar que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

