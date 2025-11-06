Diosdado Cabello: Trump reconoce que una acción en Venezuela sería un riesgo monumental

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, está reacio a realizar operaciones militares en el territorio nacional por ser un “riesgo para las tropas norteamericanas”.

“Trump reconoce que cualquier acción en Venezuela sería un riesgo monumental, militar, legal y político, y no hay ninguna garantía de éxito”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

Insistió en que el mandatario estadounidense se muestra “muy prudente a las voces guerreristas”.

“Está reacio a probar operaciones que puedan poner en riesgos a las tropas estadounidenses o terminar en un fracaso tan bochornoso como aquel intento con Juan Guaidó, en 2019”, afirmó.

Agregó que el mandatario estadounidense tampoco está seguro de que “Venezuela termine en manos de un gobierno amigable con Estados Unidos”.

“Los partidarios más leales que acompañan a Trump han tenido que recordarle lo evidente, que él fue elegido para terminar con guerras interminables no para iniciar otras que solo dejarán un rastro de caos, humillación y fracaso estratégico. Los gringos saben que no podrán con nosotros”, concluyó Cabello.