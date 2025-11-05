Arranca pago de antigüedad a este grupo de trabajadores universitarios

Suscríbete a nuestros canales

La dirección de Administración de la Universidad del Zulia (LUZ), informó a sus trabajadores que inició el proceso de pago por concepto a los 22 días de antigüedades correspondiente al año 2024 de los trabajadores de la institución educativa.

Así fue emitido mediante un comunicado del Director administrativo del Mgs. Rafael de Espagñolis.

Segundo mes de aguinaldo a la Administración Pública

Este lunes 03 de noviembre, comenzó el pago del segundo mes de aguinaldos a la administración pública, en esta oportunidad, al sector de Educación Universitaria, Salud y al personal jubilado del Ministerio de Interior y Justicia.

Los montos varían conforme a la antiguedad y el salario del trabajador beneficiado. La información fue dada a conocer por el Canal IVSS Pensionados de Venezuela en Telegram.

