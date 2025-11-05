Precio del nuevo Toyota Corolla 2026 que llegará a Venezuela: conozca sus características

Suscríbete a nuestros canales

A inicios de este mes de noviembre, un primer lote del Toyota Corolla Cross Élite 2026 ha salido hacia Venezuela desde China. Se espera que arriben al país a inicios del próximo año. La importación de estos automóviles está a cargo de la empresa AAK Trading en alianza con la Corporación china Lum Auto.

El periodista de la fuente económica Nelín Escalante, detalló algunas de las características de este vehículo tipo camioneta.

Asientos automáticos de cuero

Quema coco

Cámaras externas y sensores de aparcamiento

Pantalla digitales de 10 pulgadas

Motor a gasolina 2.0

Colores: blanco, negro y plata

Precios para Venezuela

El Corolla Cross tendrá un costo aproximado de $33 mil más impuestos, por lo que el precio final podría pasar los $40 mil.

Novedades del modelo 2026

Rediseño exterior : Tanto los modelos a gasolina como los híbridos lucen nuevos diseños frontales, con la versión XLE a gasolina recibiendo una parrilla más robusta de tipo panal. Las luces delanteras y traseras son ahora LED en todos los modelos.

: Tanto los modelos a gasolina como los híbridos lucen nuevos diseños frontales, con la versión XLE a gasolina recibiendo una parrilla más robusta de tipo panal. Las luces delanteras y traseras son ahora LED en todos los modelos. Interior mejorado : La consola central se ha rediseñado para una mayor ergonomía y espacio. La versión XLE presenta acabados en color plata, detalles en piel y asientos tipo Softex con ajuste eléctrico.

: La consola central se ha rediseñado para una mayor ergonomía y espacio. La versión XLE presenta acabados en color plata, detalles en piel y asientos tipo Softex con ajuste eléctrico. Tecnología avanzada : Las versiones tope de gama incluyen una pantalla de infoentretenimiento de 10.5 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

: Las versiones tope de gama incluyen una pantalla de infoentretenimiento de 10.5 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Audio premium : Un sistema de sonido JBL de nueve altavoces está disponible en las versiones tope de gama.

: Un sistema de sonido JBL de nueve altavoces está disponible en las versiones tope de gama. Seguridad activa : El paquete Toyota Safety Sense 3.0, que incluye control de crucero adaptativo y sistema de precolisión, viene de serie.

: El paquete Toyota Safety Sense 3.0, que incluye control de crucero adaptativo y sistema de precolisión, viene de serie. Mayor eficiencia (en versión híbrida): El modelo híbrido consigue un rendimiento de combustible de hasta 42 mpg combinadas, con una impresionante cifra de hasta 50 mpg en algunas pruebas.

