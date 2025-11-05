Nueva estructura organizativa del PSUV: cambia la figura del jefe de calle

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, los delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) aprobaron en plenaria extraordinaria seis propuestas leídas por el secretario general de la organización, Diosdado Cabello.

Cinco de ellas fueron presentadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, entre ellas avanzar en el proceso popular constituyente y el fortalecimiento del movimiento popular; garantizar los nuevos métodos de gobierno y el gobierno de ejecución directa; organizar y potenciar la capacidad de transitar de la lucha no armada a la no armada; la lucha comunicacional e internacional y la nueva estructura organizativa, refiere Unión Radio.

Con respecto a esta última, Cabello indicó que hasta la actualidad se centraba en la figura del jefe de calle, pero se pasará a la creación de los comités bolivarianos de base integral, un equipo de dirección colectiva conformada por nueve militantes, elegidos por sus vecinos o vecinas, que contará con una jefatura cuyo papel será la coordinación del equipo de trabajo.

¿Qué deben tener estos comités?

Cabello explicó que deberán tener agendas de funcionamiento, de trabajo, de educación ideológica y para la defensa, y tendrán la tarea de organizar la “familia revolucionaria socialista”.

“La situación nos reclama la creación de los comités bolivarianos de equipo de dirección colectiva elegidos por vecino o vecina, debe tener funcionamiento, agenda de trabajo, educación ideológica y para la defensa, tendrán la tarea de organizar la familia revolucionaria socialista”, expresó Cabello.

Señaló que para avanzar hacia la nueva estructura, se fusionarán algunas de las vicepresidencias de la organización aunque se conservarán las tareas que se desempeñan hasta el momento.

Además, se prevé en el apartado de los métodos de gobierno el transformar las viejas estructuras de gobernaciones y alcaldías antes de que finalice el año.

Cabello también sumó una propuesta a las ya entregadas por Maduro, que consiste en autorizar al presidente de la República a tomar las decisiones sobre la transformación de cualquier nivel de la estructura y organización del partido, así como la designación de las personas que van a asumir la responsabilidad en cada instancia.

“Inteligencia social y comunal”

En sus declaraciones, Cabello informó que entre las propuestas se incluye la creación de la "inteligencia social y comunal" en la que los vecinos reporten a aquellos que no sean conocidos en sus comunidades.

"Creación de inteligencia social y comunal, esos son los que saben: 'A mi comunidad llegó una persona aquí que nadie sabe quién es, no parece venezolano', alguien tiene que reportar eso", dijo