Cabello lanza fuerte advertencia a Trinidad y Tobago

Este lunes 3 de noviembre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, lanzó una advertencia al Gobierno de Trinidad y Tobago tras sus recientes acciones contra Venezuela.

Cabello señaló que las maniobras se les revertirán a la administración de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar.

Asimismo, aseguró que Venezuela se reserva el derecho de tomar las acciones, para su defensa, que considere oportunas.

"Lo que se ha constituido en una agresión contra Venezuela se les va a revertir. Venezuela, soberanamente, ha tomado las decisiones que corresponden y el Presidente ha ordenado la revisión inmediata de los acuerdos gasíferos", expresó Cabello.

En ese contexto, resaltó que la ejecución de ejercicios militares de Estados Unidos en las costas de Trinidad y Tobago fue una provocación directa contra Venezuela.

De igual modo, recordó que Venezuela descubrió una operación de falsa bandera contra una embarcación. “Es 3 de noviembre y seguimos en paz; todos los días viene gente de Trinidad a llevarse productos venezolanos, es una relación histórica y nosotros no maltratamos a la gente de Trinidad. No será la presidenta de Trinidad y Tobago, con sus provocaciones que nos van a descarrilar del tren de la paz", puntualizó.

