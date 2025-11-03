¡Lunes con lluvias! El Inameh confirma precipitaciones y descargas eléctricas en estas regiones

Suscríbete a nuestros canales

Para este lunes 3 de noviembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica una mañana con precipitaciones variables en el sur y oriente del país.

Según el Inameh, se activan mantos nubosos en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas y el Lago de Maracaibo.

Además, advierte que la inestabilidad aumentará durante la tarde y la noche. Se esperan chubascos y descargas eléctricas en Barinas, Apure, los Andes y el Zulia, sin que el riesgo de lluvia descarte a la Región Central.

Pronóstico del Inameh para las próximas horas

En horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional; asimismo, habrá mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable.

De acuerdo con el pronóstico en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Falcón y Lago de Maracaibo.

Para el final del día, se estiman áreas nubladas, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, Barinas, Apure, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

Mientras que sobre la Gran Caracas, el Inameh espera cielo parcialmente nublado en horas de la mañana. No se esperan algunas precipitaciones dispersas después del mediodía.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube