Recorrido de la onda tropical 53: pronóstico del Inameh para la tarde y noche en Venezuela 

Para la tarde y noche de este domingo 2 de noviembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en su pronóstico revela formación de lluvias.

La onda tropical N.º 53 se desplaza aún por el occidente de Venezuela y produce precipitaciones en Falcón, indicó el Inameh en la más reciente actualización.

Recorrido de la onda tropical 53

De igual modo, indicó que se observa cielo poco nublado alternando con zonas parcialmente nubladas en gran parte del país.

Asimismo, se aprecian áreas nubladas con lluvias de intensidad variable al sur de Amazonas, Guayana Esequiba y norte de Zulia.

Durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé áreas nubladas, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico, en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

