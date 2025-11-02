El Seniat acumula más de 161 millardos en un mes: desglose de la recaudación octubre 2025

Suscríbete a nuestros canales

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, compartió el desglose de la recaudación de octubre 2025.

A través de sus redes sociales, Cabello ofreció los detalles de los recursos que se obtuvieron durante el mes.

El Seniat acumula más de 161 millardos en un mes

De acuerdo con el reporte, el Seniat recaudó 161 millardos 523 millones 259 mil 970 bolívares durante octubre del año en curso.



En su desglose refiere con respecto a los ingresos percibidos de las rentas; por el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) con un total de 23 millardos 916 millones 624 mil 731 bolívares.

Mientras que la cifra recaudada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 67 millardos 952 millones 303 mil 386 bolívares.



En materia de aduanas, se alcanzaron 51 millardos 503 millones 959 mil 494 bolívares y lo obtenido en otras rentas internas es de 18 millardos 150 millones 372 mil 359 bolívares.

En ese contexto, se aclara que las rentas internas incluyen lo recaudado en impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.

¿Cuánto acumula el Seniat en lo que va de 2025?

En el transcurso del 2025, el Seniat ha recaudado un total de 905 millardos 303 millones 270 mil 559 bolívares.



Cabello Rondón manifestó que: “Estas cifras reflejan el compromiso y la responsabilidad asumida por cada ciudadano venezolano con la cultura tributaria, además de que expresan la intención clara de seguir recaudando recursos para garantizar el bienestar económico y social del pueblo”.

