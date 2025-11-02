¡Atentos a la lluvias! Chubascos y descargas eléctricas en varias regiones del país: pronóstico del Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Institiuto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó su pronóstico para las próximas horas en el país.

A través de sus redes sociales, el Inameh difundió su pronóstico, en el que estiman que en algunas regiones del país se registren lluvias acompañadas de descargas eléctricas.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, "se estiman áreas nubladas, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas" en varios estados.

Asimismo, señala que los estados afectados podrían ser los siguientes: Guayana Esequiba, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Onda Tropical 53

En este sentido, el Inameh informó que la onda tropical Nº 53 está ubicada actualmente en la región central de Venezuela, cerca de los 68ºW al sur de 22ºN.

Agrega que los vientos de la onda tropical Nº53 viaja con una velocidad de desplazamiento de 20 kilómetros por hora.

