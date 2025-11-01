El gigante de la tecnología que regresa Venezuela: conozca los dispositivos de alta gama y sus aliados comerciales

Suscríbete a nuestros canales

Tras un periodo de menor presencia, una reconocida marca tecnológica concretó su regreso oficial al mercado venezolano, estableciendo una alianza estratégica clave.

Según lo expresado por la gerente de mercadeo de Huawei Venezuela, Vicky Salazar, este movimiento busca reactivar la oferta de una de las firmas más grandes del sector a nivel global, poniendo a disposición del público desde celulares hasta accesorios inteligentes.

El relanzamiento se enfoca no solo en la variedad de equipos, sino también en el soporte postventa y la orientación al usuario.

Alianza edtratégica para la distribución

Con la implementación de un sistema operativo propio en sus dispositivos más recientes, la compañía tomó previsiones para asegurar una transición fluida a sus usuarios, destacando la importancia de la capacitación y la garantía directa para generar confianza en la compra de la nueva generación de productos.

La reintroducción de la marca en el país se materializó mediante una sociedad con SoyTechno. Este aliado comercial clave es el punto de partida a partir del cual se distribuirán los diversos productos de Huawei.

Amplio catálogo de productos disponibles

El catálogo incluye una gama variada de teléfonos inteligentes, abarcando desde modelos de gama alta hasta opciones más accesibles.

Además de smartphones, los consumidores podrán adquirir otros gadgets de la marca, como relojes inteligentes, tablets y audífonos.

Un pilar fundamental de este regreso es el compromiso con el soporte y la atención al cliente. Salazar destacó que todos los dispositivos adquiridos contarán con una garantía de un año gestionada directamente a través de los aliados comerciales.

Dicho contacto directo garantiza un respaldo sólido al momento de la compra.

Variación de precios y sistema operativo propio

La ejecutiva señaló que la estructura de precios de los teléfonos será flexible, variando según la gama del dispositivo que el cliente desee adquirir.

Adicionalmente, consciente de la transición tecnológica, la marca incluirá un manual de uso con los dispositivos. Esta medida responde al hecho de que los equipos recientes emplean un sistema operativo propio de Huawei, buscando familiarizar a los usuarios con la nueva interfaz y funciones.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube