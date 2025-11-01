El ministerio de Educación firma un acuerdo con la FIFA: así beneficiará a las escuelas del país

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Educación, informó este viernes que firmó un acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) con el objetivo de implementar un programa de fútbol en las escuelas del país.

Desde la Escuela Técnica Industrial Leonardo Infante, en el sector Campo Rico de Caracas, una de las beneficiadas con el programa, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, compartió los detalles.

Football for Schools

De acuerdo con las declaraciones del ministro Rodríguez, este programa tiene como objetivo "impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes" por medio de la práctica del fútbol en las escuelas del país.

Tras un acuerdo entre el ministerio de Educación con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), se lanzó este viernes el programa Football for Schools (El fútbol va a la escuela).

Piloto de 'El fútbol va a la escuela'

Este viernes, se lanzó el piloto del programa 'El fútbol va a la escuela', el cual arrancará con 500 instituciones educativas el país, en las que estarán dispuestos al menos 1.500 docentes entrenados por la FIFA.

En este sentido, se estima que unos 90 mil estudiantes salgan beneficiados del programa, sin embargo, la meta es llegar las 3 mil instituciones con este programa.

Beneficios del programa en Venezuela

Por su parte, el ministro Rodríguez resaltó que el programa podría incluso llegar a las 20 mil escuela en todo el país, beneficiando a 6 millones de estudiantes.

Además destaca que los profesores y profesoras de Educación Física también saldrían beneficiados y aseguró que están dispuestos a formar parte del proyecto.

“La escuela es, sin duda alguna, una herramienta para avanzar en dos direcciones: hacia una sociedad ocupada en lo positivo, en lo afirmativo, pero también hacia una organización que logra ver todo el talento de nuestros niños y jóvenes y direccionarlo, acompañarlo técnicamente”, expresó el ministro.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube