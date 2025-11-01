Maduro a EEUU: Venezuela es inocente, lo que están haciendo es para justificar un cambio de régimen

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la narrativa elegida por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela es “extravagante, mentirosa y calumniosa”.

Esto en referencia a la acusación de narcotráfico por parte de la Administración de Donald Trump contra el país, y por las que desplegó desde hace casi dos meses una flota de guerra en aguas del Caribe, frente a las costas venezolanas.

“La verdad es que Venezuela es inocente, todo lo que se está haciendo (EEUU) contra Venezuela es para justificar un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera y de gas que tenemos”, indicó Maduro, durante un encuentro con Parlamentarios llevado a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Aseguró que si el país no tuviera riquezas en hidrocarburos, oro, hectáreas cultivables y diversidad, “quizás ellos ni la nombraran”.

“Muchos de los que nos atacan ni saben dónde queda Venezuela ni dónde queda Colombia (...) tienen un relato preestablecido”, dijo Maduro.

El jefe de Estado pidió a los venezolano “calma y cordura” ante las “amenazas militares y psicológicas” de EEUU contra el país.

