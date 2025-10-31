Noticias

Resumen semanal (25 - 31/10) de la marca 2001: Venezuela suspende acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago

Por Andrea Lugo
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 07:49 pm

Para la semana del 25 al 31 de octubre, el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago.

En materia internacional, Río de Janeiro registró esta semana uno de los operativos policiales más letales de su historia, que dejó más de 130 fallecidos.

En farándula, la actriz Carmen Alicia Lara se encuentra librando una dura lucha contra el cáncer y pide ayuda económica para costear sus tratamientos médicos

En noticias deportivas, la tabla de posiciones de la liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está liderada por los Tigres de Aragua con nueve victorias y tres derrotas tras 12 jornadas. 

