Resumen semanal (04 - 10/10) de la marca 2001: Anuncian acuerdos entre Israel y Hamás

Para la semana del 04 al 10 de octubre, las noticias internacionales resultan positivas al concretarse los primeros acuerdos que buscan ponerle fin a la guerra en Gaza.

Como resultado de las negociaciones en Egipto, Israel y Hamás acordaron la primera fase de su plan de paz para Gaza que incluye la liberación de todos los rehenes.

En nacionales, la rotura de una tubería matriz dejó a 20 personas lesionadas y 162 ciudadanos desalojados en el municipio El Hatillo, del estado Miranda.

Por otro lado, los amantes de la farándula se vieron sorprendidos con el cambio de look de Kris Jenner, quien lució un rostro completamente rejuvenecido.

Mientras que en deportes, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional presentó la temporada 2025-2026 que se disputará en el marco de sus 80 años de historia.

