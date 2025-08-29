Noticias

Resumen semanal (23 - 29/08) de la marca 2001: Tiroteo en escuela de Minneapolis deja a dos niños muertos

Por Andrea Lugo
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 07:15 pm

Durante la semana del 23 al 29 de agosto se registró un tiroteo en una escuela de Minneapolis, en Estados Unidos, que cobró la vida de dos niños. 

En nacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue de efectivos para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia. 

La farándula celebra el amor entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, quienes se comprometieron en medio de una romántica velada. 

En deportes, la Vinotinto hizo la convocatoria para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Viernes 29 de Agosto - 2025
