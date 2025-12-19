Oportunidad laboral para conductores en Caracas: empresa de taxis eléctricos invita a su feria de empleo

Suscríbete a nuestros canales

Verdi, la empresa pionera en transporte 100% eléctrico en el país, ha lanzado una convocatoria abierta para conductores que deseen sumarse a su plataforma.

La compañía busca expandir su flota para ofrecer una movilidad limpia, moderna y silenciosa en la ciudad capital.

Si tienes experiencia al volante y te interesa trabajar con tecnología de punta en el sector transporte, estos son los datos que debes conocer:

La empresa Verdi, que cuenta con taxis 100% eléctricos, ofrece en una oportunidad de empleo en Caracas y puedes postularte en la Torre Coinasa, calle San Felipe, La Castellana, el próximo viernes 19 de diciembre, con un horario comprendido desde las 10 am a las 4 pm.

¿Cómo llegar?

Para facilitarte la ubicación de la feria de empleo, aquí tienes la referencia exacta del lugar en La Castellana.

La Torre Coinasa se encuentra en la Calle San Felipe, una zona de fácil acceso desde la Avenida Principal de La Castellana o la Avenida Francisco de Miranda.

Ventajas de los carros eléctricos

Trabajar con vehículos eléctricos en Caracas ofrece ventajas estratégicas:

Ahorro Operativo: Al ser vehículos eléctricos, el conductor se despreocupa de las colas para surtir combustible. Tecnología: El uso de una plataforma moderna para la gestión de carreras. Impacto Ambiental: Contribución directa a la reducción de ruido y emisiones de CO2 en la ciudad Capital.

