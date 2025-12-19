¡Caracas se mueve!: Estos son los eventos gratuitos para disfrutar en familia durante el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

La capital venezolana se prepara para un despliegue de alegría con el Plan Reír Navidades Felices 2025.

Las autoridades han anunciado una programación especial que se llevará a cabo desde mañana viernes 19 hasta el domingo 21 de diciembre, enfocada en el disfrute de los más pequeños y la unión familiar en los sectores populares.

Programación de 19 al 21 de Diciembre

El evento se desarrollará bajo la modalidad de "Puntos de Alto Impacto", distribuidos estratégicamente para garantizar el acceso a la cultura y el deporte en las comunidades.

Entre las actividades destacadas, las familiars caraqueñas, podrán disfrutar de presentaciones musicales, parrandones y tradiciones navideñas, además de torneos relámpagos, juegos de calle y actividades de agilidad.

De igual manera, colchones inflables, pintacaritas, magos y actividades guiadas para niños.

Las actividades se concentrarán en las Comunas y Circuitos Comunales de las 22 parroquias de Caracas.

Caracas Retumba

Es importante recordar que este fin de semana coincide con el festival Caracas Retumba, lo que amplía las opciones gratuitas para los caraqueños.

Viernes 19 Encuentro Binacional Salsa/Merengue en Zona Central.

Sábado 20 Plan Reír / Recreación Comunitaria Circuitos Comunales Parroquiales

Domingo 21 Concierto Parroquia La Vega Plaza Bolívar de La Vega / Espacios Abiertos

Se recuerda que para estos eventos masivos, los cuerpos de seguridad (PNB y Bomberos) mantienen un despliegue especial de resguardo.

