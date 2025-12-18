¡Caracas celebra la Navidad! Misa y concierto gratis este 21 de diciembre: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de diciembre, Caracas vivirá una de sus tradiciones más emblemáticas, y se trata de la misa y concierto de Navidad en la Iglesia de la Caridad del Cobre en Santa Paula.

Baruteños y caraqueños están invitados a participar en este evento que combina devoción y música, reforzando el espíritu navideño en la ciudad, así lo expresó el alcalde de Baruta Darwin González en sus redes sociales.

Participación de la Orquesta Sinfónica Ayacucho

La Orquesta Sinfónica Ayacucho será protagonista del concierto, bajo la dirección de Elisa Vegas, José Ricardo Pacheco y Alejandro Muñoz. Junto a ellos participarán destacados artistas nacionales.

Los invitados especiales incluyen:

Sofía Castillo

Niñoska Camacaro

Rided Kredli

Eudomar Chacón

Luis Serría

Horarios de la celebración

La jornada festiva se iniciará con la misa a las 8:00 pm, seguida del concierto a las 9:00 pm. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para garantizar su lugar y disfrutar plenamente de la liturgia y el espectáculo musical.

Esta programación permite que todos los presentes vivan la tradición navideña completa, desde la reflexión religiosa hasta la celebración cultural.

Cada año, la combinación de la liturgia con interpretaciones musicales permite que las familias celebren la Navidad de manera significativa y compartan momentos de unión. Por ello, los organizadores hacen un llamado a todos los habitantes para asistir al evento.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube