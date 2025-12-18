Navidad

¡Caracas celebra la Navidad! Misa y concierto gratis este 21 de diciembre: detalles aquí

El evento promete reunir a familias y amigos en un ambiente de celebración navideña.

Por Jessica Molero
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 12:51 pm
Caracas Iglesia de Santa Paula
Foto: Caracas Iglesia de Santa Paula

 

Este domingo 21 de diciembre, Caracas vivirá una de sus tradiciones más emblemáticas, y se trata de la misa y concierto de Navidad en la Iglesia de la Caridad del Cobre en Santa Paula

Baruteños y caraqueños están invitados a participar en este evento que combina devoción y música, reforzando el espíritu navideño en la ciudad, así lo expresó el alcalde de Baruta Darwin González en sus redes sociales.

Participación de la Orquesta Sinfónica Ayacucho

La Orquesta Sinfónica Ayacucho será protagonista del concierto, bajo la dirección de Elisa Vegas, José Ricardo Pacheco y Alejandro Muñoz. Junto a ellos participarán destacados artistas nacionales.

Los invitados especiales incluyen:

  • Sofía Castillo
  • Niñoska Camacaro
  • Rided Kredli
  • Eudomar Chacón
  • Luis Serría

 

Horarios de la celebración

La jornada festiva se iniciará con la misa a las 8:00 pm, seguida del concierto a las 9:00 pm. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para garantizar su lugar y disfrutar plenamente de la liturgia y el espectáculo musical.

Esta programación permite que todos los presentes vivan la tradición navideña completa, desde la reflexión religiosa hasta la celebración cultural.

Cada año, la combinación de la liturgia con interpretaciones musicales permite que las familias celebren la Navidad de manera significativa y compartan momentos de unión. Por ello, los organizadores hacen un llamado a todos los habitantes para asistir al evento.

