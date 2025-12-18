Escándalo en Hollywood: nueva demanda afirma que Riley Keough sería la madre biológica del hijo de John Travolta y Kelly Preston

Suscríbete a nuestros canales

Hollywood amanece con una bomba legal que ha encendido redes, tabloides y pasillos de estudios cinematográficos. En medio de un acalorado litigio entre Priscilla Presley y sus exsocios comerciales, nuevos documentos judiciales filtrados aseguran que la actriz Riley Keough, nieta de Elvis Presley, podría ser la madre biológica de Benjamin Travolta, el hijo menor del actor John Travolta y la fallecida Kelly Preston, nacida en 2010.

El documento que sacude a la élite

Según los archivos judiciales dados a conocer esta semana, Brigitte Kruse y Kevin Fialko, exsocios de Priscilla Presley, presentaron una demanda enmendada en la que se incluyen detalles que, según ellos, prueban un acuerdo inusual entre Keough y los Travolta. El expediente menciona que la familia de Presley habría facilitado óvulos para que Travolta y Preston pudieran concebir, luego de dificultades reproductivas que enfrentaba la pareja.

Los documentos incluso alegan que Riley habría recibido una compensación económica, entre 10.000 y 20.000 dólares y un automóvil Jaguar antiguo a cambio de la donación, y además señalan supuestas notas manuscritas donde se referirían a Ben Travolta como un “hermoso bisnieto” de Priscilla Presley.

Rechazo total de la familia Presley

La respuesta no se hizo esperar. Los abogados de Priscilla Presley calificaron las acusaciones de “vergonzosas”, “sin ética” y completamente ajenas al verdadero motivo de la demanda original, la cual hasta ahora se centraba en una disputa por un contrato y temas de representación de bienes. Sus representantes legales han sido claros en señalar que estas afirmaciones no tienen conexión con los reclamos fundamentales del litigio y que serán enfrentadas en los tribunales.

¿Una historia de fertilidad o estrategia legal?

La raíz de esta noticia inusual proviene de una batalla judicial que no tenía nada que ver con paternidad: una demanda por incumplimiento de contrato entablada por Kruse y Fialko contra Navarone Garcia, hijo de Priscilla Presley, en la cual estos antiguos socios ampliaron los reclamos con una serie de alegatos sorprendentes.

Algunos de los detalles difundidos mencionan incluso que la pareja Travolta-Preston consideró previamente utilizar óvulos de Lisa Marie Presley, madre de Riley, pero optaron por no hacerlo debido a supuestas preocupaciones sobre su historial de consumo de drogas, lo que los habría llevado a recurrir a Riley.

El impacto en la reputación de las figuras involucradas

Aunque los documentos han circulado rápidamente en TMZ y medios internacionales, no existen pruebas públicas independientes que verifiquen estas afirmaciones, y las partes directamente involucradas han desestimado los rumores. Riley Keough no ha emitido declaraciones públicas al respecto, y la familia Presley subraya que los detalles sobre la concepción de Benjamin Travolta no tienen relación con el conflicto principal, que es estrictamente un pleito legal comercial.

