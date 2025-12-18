Esclarecen el atroz crimen de Danny Delgado: hallan el cadáver en el río San Pedro

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer el homicidio de Danny Gabriel Marcela Delgado (46), cuyo cuerpo fue hallado recientemente en las riberas del río San Pedro.

Douglas Rico, director del Cicpc, reveló los detalles del crimen que ocurrió a principios de diciembre de 2025.

Esclarecen el atroz crimen de Danny Delgado

Al respecto, el funcionario indicó que las pesquisas estuvieron a cargo de la Delegación Municipal Los Teques.

En tal sentido, Rico precisó que, por este hecho, fueron detenidos un hombre y una mujer en la urbanización Cecilio Acosta, mientras las autoridades mantienen un despliegue activo para capturar a un tercer implicado que ya se encuentra plenamente identificado.

De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió el pasado 4 de diciembre en una zona boscosa de Los Teques.

Las investigaciones arrojaron que la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a sus agresores, por lo que, aprovechando el estado de indefensión de Delgado debido a la embriaguez, le propinaron una golpiza brutal en la cabeza hasta quitarle la vida.

En un intento por desaparecer las evidencias, los victimarios arrojaron el cadáver al río San Pedro, donde fue localizado días después tras intensas labores de búsqueda.

Las investigaciones de campo determinaron que el asesinato fue motivado por un "ajuste de cuentas" derivado de problemas personales entre los involucrados.

Los aprehendidos fueron identificados como Yovanny Miguel Suárez Villegas (27) y Kimberly Yosneidy Zambrano Fauna (25).

El caso ya fue remitido al Ministerio Público del estado Miranda.

