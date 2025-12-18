Central Park: el nuevo límite de velocidad que debes respetar para evitar multas en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El emblemático Central Park, conocido como el "pulmón" de Nueva York, está a punto de convertirse en un lugar más sereno y seguro.

Esta semana, la administración del alcalde Eric Adams anunció una reducción histórica en el límite de velocidad dentro de los caminos del parque, conocidos como Drives.

Esta medida tiene como objetivo priorizar la seguridad de los millones de peatones y corredores que disfrutan del área cada año.

¿Te has preguntado cuál es el nuevo ajuste y a quiénes afecta la reducción del límite de velocidad en Central Park?

Pues bien, el límite de velocidad en Central Park se ha reducido a 15 millas por hora (mph), lo que equivale a unos 24 km/h.

Esta nueva normativa representa un cambio notable respecto al límite anterior de 20 mph, que estuvo en vigor desde 2014.

Pero no se trata solo de los vehículos motorizados esenciales de la ciudad, ya que desde 2018 los coches privados no pueden entrar. Esta medida también impacta directamente a los ciclistas.

La decisión surge de la creciente preocupación por la velocidad de las bicicletas eléctricas, scooters y ciclistas de alto rendimiento que utilizan los caminos del parque para entrenar a toda velocidad, lo que ha generado conflictos con familias y turistas.

Aquí te dejo los puntos clave de la nueva regulación:

Límite anterior: 20 mph (32 km/h).

20 mph (32 km/h). Nuevo límite: 15 mph (24 km/h).

15 mph (24 km/h). Vehículos incluidos: Bicicletas manuales, e-bikes, scooters eléctricos y vehículos oficiales de mantenimiento o emergencia.

¿Desde cuándo aplica el cambio?

Aunque el anuncio oficial se realizó a mediados de diciembre de 2025, la implementación física no será inmediata.

Según el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT), ya ha comenzado un periodo de notificación obligatorio de 60 días.

Se espera que el nuevo límite de 15 mph entre en vigor oficialmente a finales de febrero de 2026.

Durante este intervalo, las autoridades actualizarán la señalización en todo el perímetro y las rutas internas del parque para que todos los usuarios estén debidamente informados.

