¡Confirmado! Sam's Club revela la ubicación de sus nuevas seis sucursales: así puedes obtener beneficios

Sam's Club anunció un gran plan de expansión que contempla la apertura de seis nuevas tiendas durante el año 2026.

Esta estrategia busca reforzar la presencia de la cadena mayorista en puntos clave de EEUU, permitiendo que más personas accedan a sus productos, reportó US Marca.

Según Steven Zapata, portavoz de la compañía, esta decisión refleja la confianza que tienen en el crecimiento de ciertas regiones del país.

Ubicaciones confirmadas para 2026

La cadena concentrará sus nuevas tiendas en tres estados específicos, seleccionados por su alto crecimiento de población. Las ciudades que recibirán estas sucursales son:

Texas : Baytown, Tomball y Weslaco.

: Baytown, Tomball y Weslaco. California : Lathrop y Visalia.

: Lathrop y Visalia. Tennessee: Lebanon.

Aunque los trabajos de construcción comenzarán pronto, la empresa aún no define los días exactos en los que cada tienda abrirá sus puertas al público.

Tecnología y mejores horarios

Las nuevas tiendas pondrán un foco especial en la comodidad del usuario. Se potenciará el uso de Scan & Go, un sistema que permite a los clientes escanear sus productos con el celular y pagar directamente desde una aplicación, evitando así las filas en las cajas.

Además, la cadena decidió ampliar sus horarios de atención. La mayoría de los clubes ahora operan de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. todos los días, eliminando el cierre temprano que solía aplicarse los domingos.

¿Cómo acceder a estos beneficios?

Para realizar compras en cualquiera de estas ubicaciones, es necesario contar con una tarjeta de miembro. Actualmente, Sam's Club ofrece dos niveles de suscripción anual:

Membresía Club (Estándar) : $50

: $50 Membresía Plus (Premium): $110

